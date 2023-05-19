Азат Максум о подготовке к дебюту в UFC: «Уже начал подготовку, месяц – в Алматы, дальше в США»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Подписанный UFC казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум рассказал о плане подготовки к дебютному бою в организации:

«Мы уже начали подготовку по плану. Месяц буду в Алматы готовиться, дальше полечу на сборы в США — в Денвер, штат Колорадо».

15 июня Азат Максум (16-0) проведёт дебютный поединок в UFC против 39-летнего американца Тайсона Нэма (21-13-1, в UFC — 3-4, 3 КО).

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