Азат Максум о подготовке к дебюту в UFC: «Уже начал подготовку, месяц – в Алматы, дальше в США»

Подписанный UFC казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум рассказал о плане подготовки к дебютному бою в организации:

«Мы уже начали подготовку по плану. Месяц буду в Алматы готовиться, дальше полечу на сборы в США — в Денвер, штат Колорадо».

15 июня Азат Максум (16-0) проведёт дебютный поединок в UFC против 39-летнего американца Тайсона Нэма (21-13-1, в UFC — 3-4, 3 КО).

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