Али Кабдулла: «Готовлюсь к бою. В ближайшее время должны подтвердить поединок»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла (8-1-1) рассказал к о подготовке к назначенному на 26 мая в Бангкоке поединку турнира ONE Lumpinee — отборочной серии в ONE FC:

«Пока ждём. Готовлюсь к бою. Думаю, в ближайшее время поединок и соперника должны анонсом подтвердить».

По неофициальной информации, соперником казахстанца может стать 34-летний бразилец Ричард Годой (14-4), победивший на ONE Championship: One Friday Fights 1 20 января раздельным решением судей россиянина Алексея Ляпунова (10-4).

Кабдулла дебютировал в ONE Lumpinee 31 марта, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде у Алиссона Барбозы (20-9) из Бразилии.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Дильшода Умарова: тренируется с бойцами UFC в Тайланде, работает с детьми и уже билась за пояс лиги Naiza