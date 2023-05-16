Жумагулов о дебюте Алиби Идриса в UFC: «Ему спешить некуда. Нас и так сейчас три казаха там»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможный переход в промоушен экс-чемпиона Naiza Алиби Идриса (7-0).

«Насчет Алиби — я думаю, что ему спешить некуда. Куда? Нас и так сейчас три казаха там. Поэтому вряд ли подпишут. Алиби есть куда расти, есть с кем драться — куда спешить?! Он, в принципе, с такими прям сильными соперниками не дрался, поэтому лучше не спешить ему. 

Еще время есть — ему есть куда расти, что показывать. Так что время, как говорится, покажет. Алиби — он такой разносторонний боец, очень воспитанный, дисциплинированный. Пахарь. Никогда не сачкует. Он мне нравится. Ну, мой братишка — я их всех вырастил, они все под моим присмотром всегда ходят», — сказал Жумагулов.

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