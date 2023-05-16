Жалгас Жумагулов: «С сегодняшнего дня начал тренироваться»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал отмену своих поединков в промоушене.

«С сегодняшнего дня начал тренироваться — а так дня три-четыре отдохнул. 20 мая — да, не выйду, соперник отказался. Скорее всего, — на 1 июля. Сказали, июнь-июль», — заявил Жумагулов.

Поединок Жумагулова должен был пройти на турнире UFC 288 в ночь с 6-го на 7 мая, но соперник, американец Нэт Мэнисс, снялся из-за травмы. Позже бразильский дебютант UFC Рафаэль Эстевам не уложился в рамки наилегчайшего веса.

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