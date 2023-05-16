Эксперт о победе Алимханулы: «Рад, что он завершил досрочно»

Американский журналист Патрик Коннор высказался о победе казахстанца Жанибека Алимханулы над канадцем Стивеном Батлером.

«Думаю, что Жанибек сделал то, что должен был сделать в такой ситуации — продемонстрировал, что Батлер находится не на его уровне, забив соперника нокаутом. Я рад, что Алимханулы завершил бой досрочно — и рефери, наверное, должен был остановить бой после второго нокаута. Жанибек выступил хорошо, не терял времени и форсировал финиш, когда Батлер понес ущерб», – оценил победу казахстанца американец.

14 мая в Стоктоне Алимханулы нокаутировал Батлера во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBO в дивизионе среднего веса.

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