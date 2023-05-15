Камил Эстефан о бое Алимханулы – Батлер: «Батлер ошибся с джебом, и Жанибек заставил его заплатить за это»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Глава промоутерской компании Eye of the Tiger Management Камил Эстефан, занимающийся продвижением в профи канадца Стивена Батлера, высказался о победе казахстанского боксера Жанибека Алимханулы над его подопечным.

«Поздравляю Алимханулы — это очень хороший боец. Батлер ошибся с джебом, и Жанибек заставил его заплатить за это, воспользовавшись моментальным панчем», — сказал Эстефан.

14 мая в Стоктоне Алимханулы нокаутировал Батлера во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBO в дивизионе среднего веса. 

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