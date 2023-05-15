Камил Эстефан о бое Алимханулы – Батлер: «Батлер ошибся с джебом, и Жанибек заставил его заплатить за это»

Глава промоутерской компании Eye of the Tiger Management Камил Эстефан, занимающийся продвижением в профи канадца Стивена Батлера, высказался о победе казахстанского боксера Жанибека Алимханулы над его подопечным.

«Поздравляю Алимханулы — это очень хороший боец. Батлер ошибся с джебом, и Жанибек заставил его заплатить за это, воспользовавшись моментальным панчем», — сказал Эстефан.

14 мая в Стоктоне Алимханулы нокаутировал Батлера во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBO в дивизионе среднего веса.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая