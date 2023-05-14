Кабардиев о сроках финала гран-при «Наше Дело»: «Пока готовлюсь, бой – в июне или июле»
Казахстанский файтер ММА Магомед Кабардиев поделился информацией о финале Гран-при лиги «Наше Дело»:
«Пока готовлюсь. Бой пройдёт в июне или в июле. Скоро станет ясно. Со здоровьем всё хорошо. Вот по сопернику всё непонятно ещё. Сам в ожидании»
Кабардиев — непобеждённый чемпион лиги NAIZA в лёгком весе, у него на счету десять побед в десяти поединках.
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