Стал известен официальный гонорар Алимханулы за бой против Батлера

Стал известен гарантированный гонорар чемпиона мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибека Алимханулы за бой против претендента из Канады Стивена Батлера.

Вознаграждение Алимханулы составит 300 тысяч долларов (более 134,5 миллионов тенге по текущему курсу). Батлер получит за бой в четыре раза меньше — 75 тысяч долларов.

Жанибек Алимханулы проведет вторую защиту титула WBO против канадца Стивена Батлера. Бой состоится на «Стоктон-Арене» (Калифорния, США) утром 14 мая.

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