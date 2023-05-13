Вартанян о бое с Резниковым: «Выхожу на пиковые нагрузки»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Российский боец MMA Эдуард Вартанян рассказал о своей подготовке к бою с казахстанцем Артемом Резниковым в финале Гран-при АСА.

«Осталось пять недель до боя. Тренируюсь в Москве в своем зале «Львиное сердце». Выхожу на пиковые нагрузки и форму», — сказал боец.

Поединок Вартаняна и Резникова пройдет 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи. 

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