Вартанян о бое с Резниковым: «Выхожу на пиковые нагрузки»

Российский боец MMA Эдуард Вартанян рассказал о своей подготовке к бою с казахстанцем Артемом Резниковым в финале Гран-при АСА.

«Осталось пять недель до боя. Тренируюсь в Москве в своем зале «Львиное сердце». Выхожу на пиковые нагрузки и форму», — сказал боец.

Поединок Вартаняна и Резникова пройдет 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

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