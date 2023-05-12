Резников о бое с Вартаняном: «Опасность от соперника — это колени, локти»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников (24-6) рассказал о подготовке к бою против россиянина Эдуарда Вартаняна на турнире АСА 159.

«Все идет по плану, готовимся. Сюрпризы не готовим — делаем свою работу, и будем делать ее в бою, дай Бог. Опасность от соперника — это колени, локти. Вот в этом, я считаю, его опасность. И мы к моменту проведения боя будем готовы к этому», — сказал Резников.

Поединок Резников — Вартанян пройдет 16 июня в Сочи на турнире АСА 159. Бой станет финалом Гран-при лиги, в который соперники вышли, одержав по две победы.

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