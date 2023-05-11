Нурберген Шарипов проведет бой в Octagon перед поездкой в США

Теги Sports.ru - Казахстан Нурберген Шарипов OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский файтер ММА Нурберген Шарипов рассказал о том, что проведет поединок на турнире Octagon.

«Об одном бое только договорились с Octagon. Чтобы не было простоя, решил провести один поединок — потом посмотрим, что будет дальше. Кто будет соперником? Был один, но почему-то отказался он. Сейчас другого ищут, наверное. На днях мне скинут», — сказал Шарипов.

Шарипов (10-3) 27 мая выступит на номерном турнире Octagon 45 в Алматы.

У Шарипова есть американская виза сроком на десять лет, файтер собирается улететь в США, чтобы выйти на замену в одном из ведущих промоушнов ММА.

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