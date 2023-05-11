Сергей Морозов о возобновлении карьеры: «Ничего не решил пока»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал о возможных сроках возобновления карьеры.

«У меня, Альхамдулиллях, все хорошо, по милости Аллаха. Потихоньку тренируюсь. Ничего не решил пока. Отдыхаю, семьей занимаюсь, своими делами. Очень много дел накопилось. Пока только так, влегкую, тренируюсь, если честно.

Никаких новостей все еще нет. Не буду обнадеживать, не буду обманывать, не буду тянуть — просто нет пока новостей. Я пока ни о чем этом не думаю даже», — сказал Морозов.

На счету 33-летнего Морозова 18 побед и пять поражений в ММА.

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