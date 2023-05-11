Нурбек Кабдрахманов о подготовке к бою: «Сейчас на пик выхожу потихоньку»

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал о подготовке к бою против Кюн Себ Ли из Республики Корея.

«Подготовка полным ходом идет. Сейчас на пик выхожу потихоньку — и начну сбавлять объемы тренировок, буду больше времени уделять весогонке», — сказал Кабдрахманов.

26 мая на турнире Naiza FC Кабдрахманов (7-2), представляющий бойцовский клуб «Еркин Куш», проведет поединок против Кюн Себ Ли (5-3-1) по прозвищу «Атомная бомба» (Atomic bomb).

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