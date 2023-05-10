Азат Максум о бое с Тайсоном Нэмом: «Несмотря на возраст, он все еще в форме»

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Казахстанский боец ММА Азат Максум высказался в о 39-летнем американце Тайсоне Нэме — сопернике по дебютному бою в UFC:

«Тайсон Нэм — крепкий боец. Он был в топ-15 UFC. Любит работать в стойке, имеет поставленный удар правой руки — всегда заряжается на него. Несмотря на возраст, этот файтер все еще в форме».

Поединок Максум — Нэм пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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