Жумагулов: «Мне ставят бой на 1 июля»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о возможных датах проведения следующего поединка:

«Бой мне, вроде бы, на 1 июля ставят — потому что там только есть свободные места. Увидим. Возможно, с 20 мая и по июнь где-то выскочу на замену. Посмотрим».

У Жумагулова сорвались два боя в UFC, назначенные на 6 мая — с американцем Нэйтом Мэниссом и бразильцем Рафаэлем Эстевамом.

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