Таиров о дебюте в азербайджанской лиге: «Времени мало, но все будет хорошо»

Казахстанский боец ММА Акбар Таиров (3-2) высказался о предстоящем выступлении на турнире в Баку:

«14 мая проведу бой в Баку на турнире NFG — это азербайджанская организация ММА. Вечер боёв там приурочен к 100-летней годовщине со дня рождения их бывшего президента Гейдара Алиева.

Попросили побиться — я согласился. Времени до поединка мало, но я думаю, что всё будет хорошо».

Соперником Акбара Таирова в Баку станет ММА из Ирана Араш Садеги (1-0).

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