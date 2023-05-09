Таиров о дебюте в азербайджанской лиге: «Времени мало, но все будет хорошо»
Казахстанский боец ММА Акбар Таиров (3-2) высказался о предстоящем выступлении на турнире в Баку:
«14 мая проведу бой в Баку на турнире NFG — это азербайджанская организация ММА. Вечер боёв там приурочен к 100-летней годовщине со дня рождения их бывшего президента Гейдара Алиева.
Попросили побиться — я согласился. Времени до поединка мало, но я думаю, что всё будет хорошо».
Соперником Акбара Таирова в Баку станет ММА из Ирана Араш Садеги (1-0).
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