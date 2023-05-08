Махмуд Сабырхан о ЧМ в Ташкенте: «Приехал с одной целью — стать чемпионом мира любыми способами»

Боксер из Казахстана Махмуд Сабырхан прокомментировал свою победу в первом бою на чемпионате мира в Ташкенте.

«Ассаламалейкум, Казахстан! Сегодня я одержал первую победу. Венгерский боксер маленького роста, до этого он провел поединок с боксером из Туркменистана, посмотрели бой и разработали тактику с моим личным и главным тренерами. Слава богу, выполнил тактику на бой, провел его на хорошем уровне. Хочу также отбоксировать до финала. Приехал с одной целью — стать чемпионом мира любыми способами», — сказал Сабырхан.

В поединке 1/16 финала весовой категории до 57 кг Сабырхан сумел одержать победу над венгерским боксером Иштваном Саку единогласным решением судей.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»