Алиби Идрис о серебре ЧМ по панкратиону: «Собой недоволен»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Алиби Идрис, ставший серебряным призером чемпионата мира по панкратиону-2023, высказался о результате на турнире в разговоре с корреспондентом:

«Да, второе место взял. Хотел первое, но… Альхамдулиллях. Второе место — тоже результат. Собой недоволен. Чуть-чуть недоработал, и чемпионом мира по панкратиону уже в восьмой раз стал украинец. Чуть-чуть опыта не хватило — потому что это панкратион, другой вид, любительский.

Мы уже сколько по профи выступаем — из-за этого чуть-чуть тяжело. Следующий бой проведу по профи — на месяцы июнь-июль надо уже искать поединки. Паузы не берём, будем биться дальше».

 

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