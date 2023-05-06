Титульный бой Стерлинг vs Сехудо: кешбэк 20% от Olimpbet

Утром 7 мая по времени Астаны состоится турнир UFC 288. В главном событии зрителей ждет бой за титул в легчайшем весе. Чемпион Алджамейн Стерлинг будет защищать пояс в поединке с живой легендой MMA Генри Сехудо.

Интересно, что при разном бэкграунде двух бойцов аналитики Olimpbet дают на бой Стерлинг – Сехудо равные кэфы: П1 – 1.9, П2 – 1.9. При этом важно знать, что самый популярный букмекер страны страхует деньги своих клиентов. Вы можете поставить на победу Стерлинга и получить кешбэк 20% от Olimpbet, если ставка не сыграет.

И все же стоит разобраться, с чем подходят соперники к этой встрече.

Алджамейн Стерлинг – первый боец, который получил титул после дисквалификации соперника. Но тот скандальный поединок с Петром Яном только закалил Алджо. После него он победил Петра во второй раз, и уже по решению судей.

Прошлой осенью Стерлинг в доминирующей манере расправился с Ти Джеем Диллашоу. Американец обладает лучшими навыками борьбы в дивизионе, а в стойке ему помогает аномальный для легчайшего веса размах рух.

Генри Сехудо – бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, олимпийский чемпион по борьбе в весе до 55 килограммов. Такого бэкграунда нет ни у кого в промоушене.

Последний бой Генри провел в 2020-ом, после чего объявил об уходе из MMA. И кто бы мог подумать, что спустя столько времени Сехудо вернется, чтобы вновь претендовать на пояс?

На стороне действующего чемпиона антропометрия и возраст – Алджамейн младше Генри на 3 года, регулярно бьется и пребывает в рассвете сил.

Но мало кто поспорит с тем, что Сехудо в пиковой форме казался куда более опасным соперником, чем Алджамейн. И возможно, именно опыт сыграет на руку претенденту.

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