Соперник Жумагулова о причинах отмены боя: «Я дважды терял сознание»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан UFC 288 Спорт Казахстана

Снявшийся с боя с казахстанским файтером UFC Жалгасом Жумагуловым бразилец Рафаэль Эстевам рассказал, почему он не смог уложиться в необходимый для дебюта в лиге вес. 

«Я сделал все, чтобы подраться. Но, к сожалению, этого не произошло. Мне было очень плохо, я дважды терял сознание. Такого никогда не случалось со мной раньше! Всегда удавалось уложиться в вес. Однако, к сожалению, в силу форс-мажора в этот раз я сделать этого не смог.

Приношу извинения всем болельщикам Жалгаса и каждому поклоннику ММА в Казахстане», — сказал юразилец.

Бой между Жумагуловым и Эстевамом должен был пройти на турнире UFC 288 7 мая, однако латиноамериканец не уложился в рамки наилегчайшего веса.

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