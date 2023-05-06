Главный редактор официального сайта UFC о бое Рахмонов – Чимаев: «Я не обращаю внимание на их трэшток»
Главный редактор официального сайта UFC Томас Джербази рассказал о вероятности проведения боя казахстанца Шавката Рахмонова с представляющим Швецию Хамзатом Чимаевым.
«Я не думаю, что мы увидим Чимаева снова в полусреднем весе — если только это не будет элиминатор на титул или непосредственно титульный бой. Что касается трэштока, на него я внимания не обращаю, лол», — рассказал Джербази.
В феврале 2023 года тренер Чимаева сообщил, что боец перешнл в средний вес.
Рахмонов и Чимаев продолжают попытки трэштока в адрес друг друга в соцсетях. В ответ на вопрос одного из своих подписчиков, не опасается ли он встречи в октагоне с Рахмоновым, Хамзат ответил: «Волки кошек не боятся. Казах, не забывай!».
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