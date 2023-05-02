Василий Жиров: «Мы узбеков не считали за боксеров»

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49-летний первый казахстанский победитель Олимпиады и чемпион мира по боксу среди профессионалов Василий Жиров заявил к о том, что спортсмены его поколения не считали спортсменов из Узбекистана «за боксеров»:

«Мы узбеков не считали за боксеров — по крайней мере, у нас так было. Хотя ребята есть хорошие. Насчет общекомандного зачета я лучше промолчу… Просто сейчас в боксе выигрывает не боксер, а страна».

Чемпионат мира проходит до 14 мая в Ташкенте.

Жиров выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Также на его счету бронзовые медали чемпионатов мира 1993 и 1995.

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