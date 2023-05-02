Морозов о возобновлении карьеры: «Я просто начал тренироваться»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов о своим будущем:

«Пока ничего нету. Просто я тренироваться начал. После Рамадана потихоньку втягиваюсь».

Морозов заявлял, что может прекратить профессиональную карьеру, несмотря на действующий контракт с UFC.

На счету Морозова 18 побед и пять поражений в 23 поединках ММА.

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