Казахстанские боксеры прибыли в Мексику на бой в андекарде Сауля Альвареса

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боксеры из Казахстана прилетели в Мексику, где состоятся их следующие бои в андеркарде абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории Сауля Канело Альвареса.

«Наши бойцы благополучно прибыли в Гвадалахару, штат Халиско, Мексика, где будет проходить бой. Скоро наши боксеры пройду процедуру взвешивания и битву взглядов. До боя осталось 5 дней», — сообщили в пресс-службе команды Suleimen Promotions, представляющей интересы бойцов.

Отметим, что утром седьмого мая в андеркарде Канело выступят следующие казахстанцы — Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО), Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО), Евгений Павлов (9-0, 7 КО) и Данила Семенов (5-0, 2 КО).

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