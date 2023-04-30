Жалгас Жумагулов о следующем бое: «Готов к сюрпризам от соперника»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о готовности к поединку с непобежденным дебютантом из бразилии Рафаэлем Эстевамом.

«Готов ли я к бою? А что я тут делаю тогда? Воздух пинаю, что ли? Три месяца тут нахожусь, готовлюсь. Готов к сюрпризам от соперника. Подготовил ли ему свои? Все возможно», — сказал Жумагулов.

Бой Жумагулов — Эстевам пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США).

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