Жалгас Жумагулов о следующем бое: «Готов к сюрпризам от соперника»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о готовности к поединку с непобежденным дебютантом из бразилии Рафаэлем Эстевамом.

«Готов ли я к бою? А что я тут делаю тогда? Воздух пинаю, что ли? Три месяца тут нахожусь, готовлюсь. Готов к сюрпризам от соперника. Подготовил ли ему свои? Все возможно», — сказал Жумагулов.

Бой Жумагулов — Эстевам пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США).

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

В Казахстане продали пояс UFC с автографом Хабиба: организаторы заработали 16,5 миллионов тенге, а деньги ушли на благотворительность

😍😍😍Кристина Карапетян – самая горячая волейболистка Казахстана