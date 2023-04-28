Редактор сайта UFC о дебюте Максума и Алмабаева: «Наличие новых талантов в дивизионе — это всегда хорошо»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Азат Максум Спорт Казахстана

Главный редактор официального сайта UFC и автор книги «Энциклопедия UFC» Томас Джербази рассказал о перспективах казахстанцев Асу Алмабаева и Азата Максума в промоушене.

«Наличие новых талантов в дивизионе — это всегда хорошо. Но этих ребят я знаю мало. Наилегчайший вес — один из самых сложных дивизионов в промоушне. И теперь, когда Брэндон Морено и Днейвесон Фигейредо уладили свои дела, дверь там открыта для множества новых поединков, которые состоятся в его топе», — сказал Джербази.

Максум дебютирует в UFC 15 июля в поединке с американцем Тайсоном Нэмом (21-13-1).

Алмабаев проведет первый бой в промоушене 1 июля, его соперник пока неизвестен.

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