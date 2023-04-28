Редактор сайта UFC: «Жумагулов — хороший боец, которому очень не везет»

Главный редактор официального сайта UFC и автор книги «Энциклопедия UFC» Томас Джербази прокомментировал будущее в промоушне казахстанца Жалгаса Жумагулова.

«Жалгас Жумагулов — хороший боец, которому очень не везет, когда дело доходит до близких судейских решений, которые принимаются не в его пользу. Посмотрим, получит ли он новый контракт с UFC после скорого боя. Я уверен: то, что произойдет на следующей неделе, будет хорошим показателем», — сказал Джербази.

Жумагулов (рекорд в UFC 1-5) проведет поединок в ночь с 6-го на 7 мая против бразильского дебютанта промоушна Рафаэля Эстевама, на счету которого нет поражений в ММА (11-0).

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