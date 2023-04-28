Даурен Ермеков о контракте с URAL FC: «Контракт на три боя, первый с Шамиловым на объединенном турнире c NAIZA»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Бывший чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Даурен Ермеков (17-5, 10 досрочных побед) рассказал об условиях контракта с Ural FC:

«Подписал контракт с Ural FC — пока что на три боя. Первый бой по нему должен состояться в конце июня. Это объединенный турнир вместе с нашей казахстанской лигой Naiza в Алматы. Встречусь там с Русланом Шамиловым»

В конце марта 2023 года на турнире Ural FC 2 в Самаре Даурен Ермеков выиграл удушающим приемом у Гамзата Хирамагомедова.

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