Промоутер Кособуцкого: «Когда мы победим, Тайсон Фьюри уже не сможет нас избегать»

Немецкий промоутер Исмаил Озен-Отто, сотрудничающий с чемпионом WBC International в супертяжелом весе из Казахстана Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО) прокомментировал бой казахстанца с американцем Джаредом Андерсоном (14-0, 14 КО).

«Кособуцкий занимает восьмое место в рейтинге WBC, а Джаред Андерсон — 11-й. Победитель поднимется на две позиции рейтинга. Жан является фаворитом боя, и я уважаю Джареда, за то, что он осмелился выйти против Кособуцкого. Когда мы победим, чемпион мира Тайсон Фьюри уже не сможет нас избегать», — заявил Bild Озен-Отто.

Поединок пройдет 1 июля в родном городе Андерсона Толедо (штат Огайо, США) и станет главным событием шоу ESPN.

Свой последний бой 23-летний Джаред Андерсон провел 8 апреля этого года в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), где досрочно победил доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО). На кону стояли титулы чемпиона в хэвивейте по версиям WBC (США) и WBO International.

Предыдущий поединок 34-летнего Жана Кособуцкого состоялся 5 ноября прошлого года в Оберхаузене (Германия), в нем он в третьем раунде нокаутировал немецкого боксера Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО) и защитил титул WBC International в супертяжах.

«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о тренировках в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC