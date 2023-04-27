Азат Максум: «Интересно увидеть бой Ахметова против Деметриуса Джонсона»

Теги UFC MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Азат Максум Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Азат Максум рассказал об ожиданиях от боя Кайрата Ахметова c австралийцем Рисом Маклареном.

«На мой взгляд, Кайрату после победы должны обязательно дать титульный поединок. Я думаю, что Мышонок выиграет у Мораеса. Было бы интересно увидеть бой Кайрата против Деметриуса Джонсона», — сказал Максум.

Поединок Ахметов — Макларен пройдет 5 мая на турнире ONE Fight Night 10 в США. В марте 2019 года Ахметов победил Макларена на турнире ONE в Токио.

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