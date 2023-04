Азат Максум о бое Ахметов — Макларен: «Кайрат подходит к поединку в отличной форме»

Казахстанский боец UFC Азат Максум рассказал о подготовке Кайрата Ахметова к бою c австралийцем Рисом Маклареном.

«Кайрат подходит к поединку в отличной форме. Да, они уже дрались с Рисом Маклареном четыре года назад — и его соперник сейчас тоже набрал хорошую форму. Со стороны Кайрата нет никакой недооценки, и он тренируется очень упорно», — сказал Максум.

Поединок Ахметов — Макларен пройдет 5 мая на турнире ONE Fight Night 10 в США. В марте 2019 года Ахметов победил Макларена на турнире ONE: A New Era в Токио.

Максум помогает Ахметову готовиться к поединку в США.

«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о тренировках в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC