Василий Жиров о шансах сборной Казахстана на ЧМ по боксу: «Все зависит от правильного эмоционального настроя»

Василий Жиров рассказал о шансах национальной команды Казахстана на ЧМ по боксу.

«Шансы есть всегда. Все зависит от правильного эмоционального настроя наших боксеров — ну, и, конечно, физической подготовки. Остальное боксеры из Казахстана имеют.

Уровень этого чемпионата мира ниже в сравнении с предыдущими. Но, все же, это чемпионат мира – и надо быть готовым ко всему», — сказал Жиров.

Чемпионат мира пройдет с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте. От участия в турнире отказались ряд западных стран.

43-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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