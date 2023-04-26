Василий Жиров о шансах сборной Казахстана на ЧМ по боксу: «Все зависит от правильного эмоционального настроя»

Теги Василий Жиров сборная Казахстана бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Василий Жиров рассказал о шансах национальной команды Казахстана на ЧМ по боксу.

«Шансы есть всегда. Все зависит от правильного эмоционального настроя наших боксеров — ну, и, конечно, физической подготовки. Остальное боксеры из Казахстана имеют. 

Уровень этого чемпионата мира ниже в сравнении с предыдущими. Но, все же, это чемпионат мира – и надо быть готовым ко всему», — сказал Жиров.

Чемпионат мира пройдет с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте. От участия в турнире отказались ряд западных стран.

43-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе. 

«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о тренировках в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий