Жумагулов о следующем сопернике в UFC: «Если честно, даже боев его нет»

34-летний казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к бою с дебютантом промоушена Рафаэлем Эстевамом, а также высказался о прогнозе на бой от Сергея Морозова.

«Насчет изучить — если честно, даже боев его нету, в принципе. Такой грэпплер — и все. Не знаю… Все возможное сделаем, конечно.

Конечно, Серега меня знает — сколько лет мы дружим, тренируемся вместе. Он знает, на что я способен», — сказал Жумагулов.

Ранее боец UFC Сергей Морозов заявил о том, что бой против Жалгаса станет для бразильца шоком.

Поединок Жумагулов — Эстевам пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.

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