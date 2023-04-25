Жумагулов о следующем сопернике в UFC: «Если честно, даже боев его нет»
34-летний казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к бою с дебютантом промоушена Рафаэлем Эстевамом, а также высказался о прогнозе на бой от Сергея Морозова.
«Насчет изучить — если честно, даже боев его нету, в принципе. Такой грэпплер — и все. Не знаю… Все возможное сделаем, конечно.
Конечно, Серега меня знает — сколько лет мы дружим, тренируемся вместе. Он знает, на что я способен», — сказал Жумагулов.
Ранее боец UFC Сергей Морозов заявил о том, что бой против Жалгаса станет для бразильца шоком.
Поединок Жумагулов — Эстевам пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.
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