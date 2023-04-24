Сергей Морозов: «Эстевам будет в шоке будет от боя с Жумагуловым»

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Боец UFC Сергей Морозов прокомментировал предстоящий бой Жалгаса Жумагулова против бразильца Рафаэля Эстевама.

«Жалгасу желаю только победы в этом предстоящем бою. Я так понимаю, в UFC дают ему дебютанта, у которого в графе поражений стоит ноль — скорее всего, они Жалгаса как проходного бойца ставят… Думают, что пацан этот его пройдет.

Но Жалгас станет очень серьезным испытанием для бразильца в этом бою. Насколько я знаю Жалгаса и видел все его бои, знаю, как он дерется — мне кажется, дебютант просто в шоке будет от поединка этого», — сказал Морозов.

Поединок Жумагулов — Эстевам пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.

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