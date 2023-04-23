Гойти Дазаев о реванше с Бикревым: «Примерная дата – июнь»

Боец ММА из Казахстана Гойти Дазаев рассказал о сроках реванша с россиянином Дмитрием Бикревым за пояс чемпиона AMC Fight Nifhts.

«Пока конкретного ничего нету. Примерная дата? Сказали месяц — июнь. Место тоже неизвестно. Ждем новостей, посмотрим, как все будет. Наверное, на следующей неделе будут хорошие новости. Пока что я в Актобе. Скорее всего, скоро поеду в Грозный на сборы», – сказал Дазаев.

11 апреля 2021 года в бою за чемпионский пояс на турнире AMC Fight Nights в полусреднем весе Гойти Дазаев проиграл Дмитрию Бикреву техническим нокаутом в третьем раунде.

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