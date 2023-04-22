Экс-чемпион мира по версии IBF Василий Жиров: «Профессионалы не должны выступать в любителях»

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Экс-чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров прокомментировал практику выступления профессиональных боксеров в любительских соревнованиях.

«Я считаю, что профессионалы не должны выступать по любителям. Потому что профессионалы имеют опыт, которого у любителей нет. И они намного опытнее, конечно, не все, но все же», — сказал Жиров.

43-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – один из самых титулованных и именитых боксеров из Казахстана. Василий – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе. Известен своими боями против Джеймса Тони, Джо Меси и Майкла Мурера. Послужной список Жирова в профессионалах – 38 побед (32 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья.

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