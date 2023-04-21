Нурбек Кабдрахманов о бое на NAIZA51: «Мало что знаю о сопернике»

Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов (7-2) о бое против корейца Ли (5-3) в рамках турнира NAIZA 51:

«О сопернике мало что знаю, но в курсе, что он предпочитает драться в стойке, является представителем Южной Кореи. Хорошая у него база именно тайского бокса»

Кабдрахманов прошел лагерь в АТТ в США вместе с Жалгасом Жумагуловым, который ведет подготовку к своему последнему по контракту бою в UFC.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»