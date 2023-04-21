Нурбек Кабдрахманов о бое на NAIZA51: «Мало что знаю о сопернике»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов (7-2) о бое против корейца Ли (5-3) в рамках турнира NAIZA 51:

«О сопернике мало что знаю, но в курсе, что он предпочитает драться в стойке, является представителем Южной Кореи. Хорошая у него база именно тайского бокса»

Кабдрахманов прошел лагерь в АТТ в США вместе с Жалгасом Жумагуловым, который ведет подготовку к своему последнему по контракту бою в UFC.

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