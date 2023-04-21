Нариман Аббасов получил соперника в бою за пояс Naiza

Шахрияр Аббасов, тренер азербайджанского бойца ММА Наримана Аббасова, рассказал о возможном сопернике файтера в казахстанской лиге Naiza.

«У Наримана бой в сентябре будет — в Naiza за пояс. По-моему, если я не ошибаюсь, там Магомед Кабардиев чемпион, да? Если ничего не случится, все будет нормально — то с ним встретится», — сказал Аббасов.

Напомним, Магомед Кабардиев готовится выступить в июне в финале Гран-при «Наше дело». Ранее появилась информация о возможном дебюте Кабардиева в UFC.

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