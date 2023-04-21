Алиби Идрис: «Не хочу простаивать и ждать UFC»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Алиби Идрис Спорт Казахстана

Экс-чемпион лиги NAIZA Алиби Идрис (7-0) рассказал о дальнейших планах в карьере.

«О контракте с UFC у нас пока разговоров нет. Сейчас ждем визу. Как только она будет готова, поедем в Америку, чтобы там тренироваться. Конкретного менеджера у меня нет — сам ищу его.

Сейчас у меня мотивация такая: успеть выступить в Abu Dhabi Warriors, ONE FC или Brave — в какой-то хорошей организации. Даже вот Hardcore планируется в Алматы — туда хочу, ИншАллах. Не хочу простаивать и ждать UFC. Буду драться, ИншАллах. Как появятся новости — будем газовать», — сказал боец.

В феврале Идрис решил оставить титул чемпиона NAIZA в наилегчайшем весе в пользу своего друга, одноклубника Диаса Еренгаипова. Ранее появилась информация о возможном дебюте казахстанца в UFC.

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