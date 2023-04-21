Нурберген Шарипов: «В конце мая предлагают бой в Казахстане»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов рассказал о планах на год.

«В конце мая предлагают еще один бой в Казахстане. Пока обговаривается. В середине или в конце июня, думаю, поеду в Америку — пока этот вопрос еще решается», — сообщил Шарипов.

16 марта Нурберген Шарипов (10-3) выиграл единогласным решением судей на турнире Mergen FC 4 в Атырау у соперника из Кыргызстана Каната Кельдибекова (21-8).

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»