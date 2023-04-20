Промоутер Батлера: «Стивен может нокаутировать Алимханулы»

Промоутер канадца Стивена Батлера, Камил Эстефан, объяснил, почему казахстанца Жанибека Алимханулы не стоит считать фаворитом в поединке с его подопечным.

«Жанибек — фаворит по мнению СМИ, но мы чувствуем, что Стивен может сильно его огорчить. Причин для этого много. Во-первых, Стивен Батлер любит драться с левшами. У него в достатке мощи, чтобы нанести урон Жанибеку и нокаутировать его. Во-вторых, Стивен стал значительно сильнее со времен своего боя с Муратой.

Он стал гораздо более зрелым и находится сейчас в расцвете сил, так что публика увидит новую версию Стивена Батлера, которая может оказаться для неё большим сюрпризом», — сказал Эстефан.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США.

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