Садриддин Ахмедов: «Начали говорить, что Головкину пора завершать карьеру. Это неправильно»

Теги Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Садриддин Ахмедов Спорт Казахстана

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Садриддин Ахмедов (13-0, 11КО) высказался о своих хейтерах.

«Вспомните, как все уважали и любили Головкина до его поражения Саулю Альваресу. После проигрыша, многие начали говорить, что Геннадий уже не тот и ему пора завершать карьеру. Мол, выходит только из-за денег. Считаю, что это неправильно. Для меня это стало уроком. Теперь я не обращаю внимания на хейтеров. У меня есть свои цели, к которым я иду.

Я боксом занимаюсь уже 13-14 лет. Мне сейчас 25 лет. И половину своей жизни я отдал этому виду спорта. Бывают пишут мне, почему я дерусь с «мешками» или с сорокалетними боксерами. Вы взгляните на карьеру многих топовых боксеров. Например, Теренса Кроуфорда. Он лишь в 25-м бою вышел против Юриоркиса Гамбоа. До этого в его послужном списке не было именитых имен. Благодаря этому он приобрел опыт. Тоже самое касается «Канело». Всему свое время и многие этого не понимают», – приводит слова Ахмедова Youtube-канал Qazaq Ring.

В последнем поединке в декабре прошлого года Ахмедов досрочно выиграл у южноафриканца Нкулулеко Мхлонго.

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