«Бавария» постарается отыграть гостевое поражение у «Манчестер Сити»

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В первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов Манчестер Сити разгромил Баварию со счетом 3:0.

 У немцев явные проблемы в последних матчах, после поражения в Манчестере последовала ничья дома с Хофенхаймом – 1:1. Подопечные же Пепа Гвардиола наоборот идут на серии из 10 побед, в последний раз они не сумели выиграть в Лейцпиге в рамках Лиги Чемпионов 33 февраля.

 Букмекеры резонно считают фаворитом этого матча англичан, на их победу предлагают коэффициент 2.45, тогда как на хозяев дают 3,6. Если вы думаете, что будет ничья, то тогда можно поставить на коэффициент 2,95.

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