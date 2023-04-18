Абель Санчес: «Канело победил нас с Головкиным дважды»

Бывший тренер Головкина Абель Санчес прокомментировал противостояние GGG и Сауля Альвареса.

«Канело победил нас с Головкиным дважды. Хотя мы и считаем, что мы выиграли, но официально он был победителем. Он активен, продолжает выступать, и это то, что должны делать он и его команда. Про него говорят, что он не хочет драться с претендентами, которых хотят видеть люди. Думаю, ему не стоит об этом беспокоиться. Ему нужно развивать свою карьеру лучшим для себя способом», — сказал Санчес.

Абель Санчес был тренером Геннадия Головкина в двух первых боях с Саулем Альваресом. Первая встреча завершилась ничьей, а во втором бою судьи отдали победу мексиканцу.

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