Василий Жиров об отказе Головкина от титулов: «Сейчас бокс превратился в бизнес»

Теги Василий Жиров Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров прокомментировал отказ казахстанца Геннадия Головкина от чемпионских титулов IBF и WBA Super.

«Сейчас бокс превратился в бизнес — и боксеры делают то, что им выгодно. Я точно не знаю намерений Головкина — и судить не берусь», – сказал Жиров.

49-летний Жиров владел титулом чемпиона мира по версии IBF с 1999 по 2003 годы. Казахстанец провел 36 боев, в которых одержал 32 победы, потерпел три поражения, а один бой завершился вничью.

У 41-летнего Головкина — 42 выигрыша, ничья и два поражения.

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