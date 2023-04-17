Даурен Ермеков об отказе АСА: «Я хотел только на гран-при»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказал о причинах отказа от предложения лиги АСА.

«Да, я отказал АСА. Условия хорошие были. И гонорары тоже хорошие. Просто я хотел только на Гран-при зайти, и всё. А там как — если чемпионом становишься, у тебя контракт автоматически продлевается на три боя. Поэтому не захотел. А насчёт Bellator — пока что просто переговоры, и всё. Пока ждём»

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