Рахмонов о своих заработках: «В плане маркетинга Казахстан сильно отстает»

Топовый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (17-0) рассказал о своих гонорарах:

— Какой гонорар был у тебя за последний бой?

— Чуть больше 200 000 долларов.

— Это то, что положено тебе?

— Да, это мой чистый заработок. На самом деле бойцы моего уровня получают гораздо больше. Есть контракт, и его нужно выполнять, ничего не поделаешь.

— А сколько получаешь с рекламы?

— Я бы не хотел этого говорить.

— Но это больше 200 000 долларов?

— Тут много нюансов, зависит еще и от компании. В плане маркетинга Казахстан очень сильно отстает. Некоторые компании не понимают, что им нужен такой человек. Если бы я был американцем, я бы зарабатывал на рекламе больше, чем мои гонорары за бои.

5 марта Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»