Рахмонов о своих заработках: «В плане маркетинга Казахстан сильно отстает»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Топовый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (17-0) рассказал о своих гонорарах:

— Какой гонорар был у тебя за последний бой?
— Чуть больше 200 000 долларов.

— Это то, что положено тебе?
— Да, это мой чистый заработок. На самом деле бойцы моего уровня получают гораздо больше. Есть контракт, и его нужно выполнять, ничего не поделаешь.

— А сколько получаешь с рекламы?
— Я бы не хотел этого говорить.

— Но это больше 200 000 долларов?
— Тут много нюансов, зависит еще и от компании. В плане маркетинга Казахстан очень сильно отстает. Некоторые компании не понимают, что им нужен такой человек. Если бы я был американцем, я бы зарабатывал на рекламе больше, чем мои гонорары за бои.

 5 марта Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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