Промоутер Батлера: «Стивен хочет шокировать Алимханулы»

Глава канадской промоутерской компании Eye of the Tiger Management Камил Эстефан, занимающийся продвижением в профи Стивена Батлера, рассказал о настрое канадца на чемпионский поединок против казахстанца Жанибека Алимханулы.

«Каждый бой за титул чемпиона мира, безусловно, самый важный для боксера. Стивен очень хорошо настраивается на этот бой, он будет готов по максимуму и хочет шокировать Алимханулы. Стивен идет на нокаут. Что касается денежной составляющей, то эта информация конфиденциальна», – сказал Этефан.

Чемпион мира среди профессионалов по версии WBO Алимханулы проведет защиту титула в поединке против Батлера 13 мая в Стоктоне, штат Калифорния, США.

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