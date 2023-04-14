Президент Naiza о бое Алмабаева и Максума в UFC: «Скорее всего, они не подерутся»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Азат Максум Спорт Казахстана

Президент казахстанской ММА-лиги Naiza Нурбек Карабала высказался о возможном поединке казахстанских бойцов Асу Алмабаева и Азата Максума в UFC.

«Скорее всего, они не подерутся, я про это и говорил. Этот вопрос еще задавали, когда я был в Актау – возможно ли, что Азат Максум сразится с Асу? Мне, допустим, интересно, чтобы они подрались со спортивной составляющей. Но с точки зрения наших фанатов, скорее всего, им не понравится эта ситуация», – сказал Карабала.

Алмабаев подписал контракт с UFC 6 апреля 2023 года, Максум – на следующий день.

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