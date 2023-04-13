Али Кабдулла: «В конце мая, возможно, состоится мой следующий бой в ONE Lumpinee»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Али Кабдулла Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о сроках следующего поединка.

«В конце мая, возможно, следующий мой бой состоится. Там же – в ONE Lumpinee. Я пока остаюсь в Таиланде. Так же готовлюсь. Думаю, до поединка здесь буду», – сообщил Кабдулла.

В конце марта 2023 года на претендентском турнире ONE Friday Fights 11 в Бангкоке Али Кабдулла выиграл техническим нокаутом у бразильца Алиссона Барбосы, однако контракт с One FC пока не получил.

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